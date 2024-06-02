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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 08:14
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Генеративный ИИ улучшил защиту конфиденциальности фотографий

Приватность под контролем
Исследователи из Японии, Китая и Финляндии разработали систему под названием Generative Content Replacement (GCR), которая использует генеративный искусственный интеллект для усиления защиты конфиденциальности изображений.
Генеративный ИИ улучшил защиту конфиденциальности фотографий
© Ferra

Представленный на конференции CHI Ассоциации вычислительной техники в Гонолулу (Гавайи) в мае 2024 года, этот инновационный метод заменяет потенциально уязвимые части изображений альтернативами, сгенерированными искусственным интеллектом, которые «органично вписываются в оригинальные изображения».

Система призвана обеспечить «визуально целостный вариант цензуры изображений», сохраняя «повествование и защищая частную жизнь». В ходе тестов 60% зрителей не смогли отличить оригинальное изображение от измененного. Традиционные методы, такие как размытие или заливка цветом, часто приводят к неестественным изображениям, что «отпугивает пользователей от использования методов защиты частной жизни».

GCR предлагает решение, автоматически определяя и заменяя «угрозы конфиденциальности» реалистичными заменителями, такими как неразборчивые буквы для личной информации или фальшивые здания для частных сооружений. Несмотря на то что в настоящее время этот инструмент требует значительных ресурсов и пока не доступен для персональных устройств, он имеет все шансы на глобальное применение.