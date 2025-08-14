Генераторы на солнечных батареях сделали мощнее в 15 раз

STEG работают за счёт разницы температур между «горячей» и «холодной» сторонами, преобразуя тепло в электричество. Раньше основное внимание уделяли улучшению полупроводников, но это давало ограниченный результат.

Команда обработала вольфрам ультракороткими лазерными импульсами, превратив его в чёрный металл с оптимальным поглощением солнечного света. Горячую сторону накрыли пластиком, создавая «мини-теплицу» для удержания тепла. Холодная сторона получила алюминиевый радиатор с наноструктурами, увеличивающими её охлаждение вдвое.

В эксперименте такой STEG смог полностью питать светодиод при относительно слабом освещении. Устройство компактное и лёгкое.