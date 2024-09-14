Генетическая компания согласилась заплатить после утечки миллионов данных людей

В результате атаки, вызванной подменой учетных данных, хакеры получили доступ к учетным записям и слили конфиденциальные генетические данные на хакерские форумы.

Предлагаемое урегулирование, поданное в суд Сан-Франциско, включает компенсацию пострадавшим клиентам и обещание усилить меры безопасности. К ним относятся обязательная двухфакторная аутентификация, улучшенная защита от подделки учетных данных и регулярные аудиты кибербезопасности.

Компания отрицает наличие каких-либо правонарушений, но обязалась впредь лучше защищать данные клиентов. В результате взлома, жертвами которого стали 4,1 миллиона жителей Великобритании и 1 миллион евреев-ашкенази, стали известны медицинские отчеты и необработанные данные о генотипе, что привело к многочисленным коллективным искам.