Генетически модифицированные бананы впервые разрешили выращивать

История начинается с некогда доминирующего вида банана, уничтоженного панамской болезнью (TR1) в 1950-х годах. Его место занял устойчивый сорт, но теперь ему угрожает TR4, быстро распространяющийся по всему миру. Спасителем может стать QCAV-4, вооруженный геном из дикого банана.

После тщательного тестирования регуляторы признали QCAV-4 таким же безопасным и питательным, как и обычные бананы. Однако у министров остается 60 дней на то, чтобы подать заявку на пересмотр.

Несмотря на то, что QCAV-4 одобрен для использования в сельском хозяйстве, немедленное крупномасштабное производство или продажа потребителям в Австралии не планируется из-за локальных вспышек TR4. Другие страны, столкнувшиеся с серьезными проблемами TR4, могут принять QCAV-4 с большей готовностью.