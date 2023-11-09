Генетические исследования ошибались касаемо европейцев

Исследование подчеркивает необходимость учета примесей в генетических исследованиях с участием лиц европейского происхождения. Исследователи создали обширную референсную панель геномных данных 19 000 человек из 79 различных европейских популяций. В качестве примера они повторно проанализировали ген лактазы, играющий роль в переваривании лактозы, и его связь с ростом, индексом массы тела и уровнем холестерина. Результаты показали, что этот ген не связан с ростом и уровнем холестерина, но влияет на индекс массы тела.

Данное исследование подчеркивает важность признания смешанного происхождения населения мира и необходимость учета этой сложности в генетических исследованиях и геномной медицине.

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