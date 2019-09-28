Генетический анализ помог понять последствия экологической катастрофы

Учёные изучали рачков, обитающих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоёмы. Исследователи хотели понять, смогут ли когда-нибудь вторые заселить Байкал, если там изменятся условия. Для этого они решили посмотреть на различия в активности генов у эндемичных бокоплавов из озера и у их родственников.

Исследователи поместили рачков в байкальскую воду повышенной температуры, а также в воду с добавлением солей тяжёлого металла – кадмия. Как оказалось, активность генов всех видов рачков изменяется в ответ на тепловой шок. Однако у небайкальских бокоплавов реакция на загрязнение была менее выраженной.

«Сейчас ситуация на Байкале еще не настолько критическая, как мы смоделировали в эксперименте. Однако тенденция неутешительна. В озере наблюдается постепенный рост температуры и образуются очаги загрязнения в прибрежных сообществах. И если сейчас эндемичные рачки еще способны успешно конкурировать с видами-вселенцами, то дальнейшие изменения температурного режима и качества среды могут лишить их этого преимущества», — объяснил один из авторов исследования.