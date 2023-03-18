«Генетический файрвол»: учёные нашли необычный способ защитить бактерию от вирусов

Для этого авторы изменили смысл двух кодонов — единиц хранения генетической информации в ДНК. В результате бактерия стала использовать другие аминокислоты для синтеза белков. Это привело к тому, что вирусы не могут копироваться внутри клетки и заражать её.

Также полученный «генетический файрвол» предотвращает случайный перенос трансгенной ДНК — как в клетку, так и из неё. Это очень важно для безопасности использования ГМО и предотвращения «утечки генов» в окружающую среду.

Это открытие может иметь широкие применения в биотехнологии и медицине. Можно создавать клетки, которые полностью нечувствительны к вирусам, а это позволит бороться с инфекциями.