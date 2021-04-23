Наука и технологии
Сегодня в 18:30
Генетическое исследование показало причины возникновения геморроя
Наследственность имеет значение
Исследователи изучили ДНК почти миллиона человек и выявили некоторые причины возникновения геморроя.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) геморроем болеют до 40% трудоспособного населения земного шара. Учёные называют множество факторов, влияющих на заболевание. Это и сидячий образ жизни, и ожирение, и курение, и роды. Исследователи решили проверить, как на геморрой влияет наследственность.
В итоге учёные обнаружили 102 области генома, которые были связаны с риском геморроя. Эти гены включены в контроль функций гладких мышц, а также в развитие и целостность эпителиальных и эндотелиальных структур в кишечнике.
Учёные пришли к выводу, что геморрой — это результат дисфункции гладких мышц, эпителия и соединительной ткани.