Генетическую компанию 23andMe с возможными данными Маска взломали: иск подан

Генетическую компанию 23andMe с возможными данными Маска взломали: иск поданНе самое лучшее место, чтобы искать своих предков
Биотехнологическая компания 23andMe столкнулась с проблемой утечки данных, из-за чего информация о пользователях появилась в даркнете. Вскрытые данные содержат информацию о более чем миллионе пользователей: имена, пол, дни рождения, географическое положение, фотографии профиля и результаты генетической экспертизы предков. Так, против компании подали в суд.
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Большая часть подвергшихся утечке учетных записей принадлежит евреям-ашкенази, также пострадали некоторые китайские пользователи. Предположительно, были взломаны учетные записи, связанные со светилами технологического мира, включая Илона Маска и Сергея Брина.
23andMe признала факт утечки данных, но отрицает наличие технического взлома, заявив, что утечка, скорее всего, произошла из-за компрометации учетных данных. Компания полагает, что пользователи использовали имена пользователей и пароли от ранее взломанных сайтов.
В связи с инцидентом в Калифорнии был подан коллективный иск, в котором 23andMe обвиняется в неадекватной практике кибербезопасности и требует возмещения ущерба от имени пострадавших пользователей.