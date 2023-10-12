Генетическую компанию 23andMe с возможными данными Маска взломали: иск подан

Большая часть подвергшихся утечке учетных записей принадлежит евреям-ашкенази, также пострадали некоторые китайские пользователи. Предположительно, были взломаны учетные записи, связанные со светилами технологического мира, включая Илона Маска и Сергея Брина.

23andMe признала факт утечки данных, но отрицает наличие технического взлома, заявив, что утечка, скорее всего, произошла из-за компрометации учетных данных. Компания полагает, что пользователи использовали имена пользователей и пароли от ранее взломанных сайтов.

В связи с инцидентом в Калифорнии был подан коллективный иск, в котором 23andMe обвиняется в неадекватной практике кибербезопасности и требует возмещения ущерба от имени пострадавших пользователей.