Генетик рассказал, какие продукты чаще всего подделывают

По словам эксперта, фальсификат встречается практически во всех группах пищевых продуктов: и в молоке, и в мясе, и в мёде. «Чаще всего под фальсификацией мы понимаем частичную подмену более дорогого продукта более дешёвым. Например, когда в гречишный дорогой мёд добавляют полученный с полей подсолнечника. Или в козье молоко добавляют коровье. Когда колбаса из индейки содержит всего 20% мяса индейки. Но бывает и полная подмена: например, когда в сосисках из мяса кролика никакого кролика нет. Дорогое мясо подменяется дешевым, куриным и свиным», — рассказал Минаев.

Он сказал, что если на упаковке написано «сделано по ГОСТу», то, скорее всего, продукт не фальсифицирован. Однако ГОСТы в России являются добровольными, их можно не выполнять.