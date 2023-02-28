Генетик рассказал, какие продукты чаще всего подделывают

Генетик рассказал, какие продукты чаще всего подделываютИ можно ли отличить подделку
Руководитель лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Михаил Минаев рассказал, какие продукты чаще всего подделывают на российском рынке и как.
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По словам эксперта, фальсификат встречается практически во всех группах пищевых продуктов: и в молоке, и в мясе, и в мёде. «Чаще всего под фальсификацией мы понимаем частичную подмену более дорогого продукта более дешёвым. Например, когда в гречишный дорогой мёд добавляют полученный с полей подсолнечника. Или в козье молоко добавляют коровье. Когда колбаса из индейки содержит всего 20% мяса индейки. Но бывает и полная подмена: например, когда в сосисках из мяса кролика никакого кролика нет. Дорогое мясо подменяется дешевым, куриным и свиным», — рассказал Минаев.
Он сказал, что если на упаковке написано «сделано по ГОСТу», то, скорее всего, продукт не фальсифицирован. Однако ГОСТы в России являются добровольными, их можно не выполнять.