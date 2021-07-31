Генетики назвали причину появления новых штаммов коронавируса

Модель генетиков должна была объяснить, от чего зависит развитие новых штаммов коронавируса, пишет «N+1».

В модели учёных людей разделили на три основных группы: уязвимые, инфицированные и выздоровевшие. Для инфицированных авторы также учли то, какими именно штаммом вируса они заражены.

Модель помогла понять, как эпидемия будет развиваться в популяции из 10 млн человек в течение трёх лет. Вакцинация в такой ситуации началась после первого года. Модель показала, что если не будет новых устойчивых штаммов, эпидемия будет постепенно сходить на нет. Но если штаммы будут закрепляться в популяции, то волны будут происходить снова и снова.

Что же увеличивает вероятность возникновения устойчивого штамма? Это зависит от двух параметров: доли привитых людей и числа инфицированных, после которого начинается вспышка. Если число инфицированных, достаточное для вспышки, малое, это значит, что новый вариант будет быстрее распространяться в популяции. А высокая доля привитых создала условия, при которых новых штамм выиграл у старого.

Однако учёные согласны с тем, что останавливать вакцинацию бессмысленно. Поэтому они предложили снижать скорость распространения вируса в популяции. В этом помогают эпидемиологические ограничения. То есть локдаун может помочь избавиться от появления новых вариантов коронавируса.