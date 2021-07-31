Наука и технологии
Сегодня в 15:18

Генетики назвали причину появления новых штаммов коронавируса

Помогла бы простая мера
Учёные построили модель распространения коронавируса и пришли к выводу, что убирать жёсткие эпидемиологические ограничения не стоит, даже если идёт вакцинация населения.
Генетики назвали причину появления новых штаммов коронавируса

Модель генетиков должна была объяснить, от чего зависит развитие новых штаммов коронавируса, пишет «N+1».

В модели учёных людей разделили на три основных группы: уязвимые, инфицированные и выздоровевшие. Для инфицированных авторы также учли то, какими именно штаммом вируса они заражены.

Модель помогла понять, как эпидемия будет развиваться в популяции из 10 млн человек в течение трёх лет. Вакцинация в такой ситуации началась после первого года. Модель показала, что если не будет новых устойчивых штаммов, эпидемия будет постепенно сходить на нет. Но если штаммы будут закрепляться в популяции, то волны будут происходить снова и снова.

Что же увеличивает вероятность возникновения устойчивого штамма? Это зависит от двух параметров: доли привитых людей и числа инфицированных, после которого начинается вспышка. Если число инфицированных, достаточное для вспышки, малое, это значит, что новый вариант будет быстрее распространяться в популяции. А высокая доля привитых создала условия, при которых новых штамм выиграл у старого.

Однако учёные согласны с тем, что останавливать вакцинацию бессмысленно. Поэтому они предложили снижать скорость распространения вируса в популяции. В этом помогают эпидемиологические ограничения. То есть локдаун может помочь избавиться от появления новых вариантов коронавируса.