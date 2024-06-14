Генная инженерия помогла в производстве биотоплива

Эта инновация, вдохновленная высокоурожайным желтосемянным канолом, может произвести революцию в устойчивом производстве биотоплива, пишу ученые. Модифицированная Camelina sativa не только увеличивает выход масла, но и поддерживает уровень белка и крахмала.

Полученные результаты подчеркивают потенциал CRISPR/Cas9 в сельском хозяйстве, открывая путь для будущих достижений в повышении продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных культур, считают эксперты.