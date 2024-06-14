Генная инженерия помогла в производстве биотоплива

Опубликовано 14 июня 2024, 03:00
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Генная инженерия помогла в производстве биотопливаУченые разработали высокоурожайную Camelina sativa
Ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США совершили прорыв в области биотопливных технологий, выведя с помощью генной инженерии новый сорт Camelina sativa со значительно увеличенной производительностью масла. В исследовании, опубликованном в журнале The Plant Biotechnology Journal, подробно описывается, как они использовали технологию редактирования генов CRISPR/Cas9 для деактивации гена TT8. Нарушив все шесть копий TT8 в искомом растении, они создали растения с желтыми семенами, которые накапливают на 21,4 % больше масла, чем обычные сорта.
Эта инновация, вдохновленная высокоурожайным желтосемянным канолом, может произвести революцию в устойчивом производстве биотоплива, пишу ученые. Модифицированная Camelina sativa не только увеличивает выход масла, но и поддерживает уровень белка и крахмала.
Полученные результаты подчеркивают потенциал CRISPR/Cas9 в сельском хозяйстве, открывая путь для будущих достижений в повышении продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных культур, считают эксперты.