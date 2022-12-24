Наука и технологии
13:29, 24 декабря 2022
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Генно-модифицированные куры могут положить конец напрасному убийству "бракованных" цыплят

Рождаться будут лишь самки

Израильские исследователи утверждают, что им удалось создать генно-модифицированных кур, которые откладывают яйца, из которых вылупляются только птенцы женского пола, что поможет предотвратить ежегодное уничтожение миллиардов кур мужского пола, которых выбраковывают, потому что они не несут яиц.

Генно-модифицированные куры могут положить конец напрасному убийству "бракованных" цыплят

Фото: Unsplash

Доктор Юваль Корица из института Volcani под Тель-Авивом сказал BBC News, что разработка того, что он называет "курица Голда", окажет огромное влияние на благополучие животных в птицеводстве.

Ученые ввели в ДНК кур Голда ген, который может остановить развитие любых мужских эмбрионов в яйцах, которые они несут. ДНК активируется, когда яйца подвергаются воздействию синего света в течение нескольких часов. На эмбрионы цыплят женского пола синий свет не влияет, и они развиваются нормально. По словам доктора Корицы, в цыплятах нет дополнительного генетического материала, как и в яйцах, которые они откладывают. "Фермеры получат тех же цыплят, что и сегодня, а потребители - точно такие же яйца, что и сегодня", - сказал он. "Единственное незначительное отличие в процессе производства заключается в том, что яйца будут подвергаться воздействию синего света".

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