Генно-модифицированные куры могут положить конец напрасному убийству "бракованных" цыплят

Доктор Юваль Корица из института Volcani под Тель-Авивом сказал BBC News, что разработка того, что он называет "курица Голда", окажет огромное влияние на благополучие животных в птицеводстве.

Ученые ввели в ДНК кур Голда ген, который может остановить развитие любых мужских эмбрионов в яйцах, которые они несут. ДНК активируется, когда яйца подвергаются воздействию синего света в течение нескольких часов. На эмбрионы цыплят женского пола синий свет не влияет, и они развиваются нормально. По словам доктора Корицы, в цыплятах нет дополнительного генетического материала, как и в яйцах, которые они откладывают. "Фермеры получат тех же цыплят, что и сегодня, а потребители - точно такие же яйца, что и сегодня", - сказал он. "Единственное незначительное отличие в процессе производства заключается в том, что яйца будут подвергаться воздействию синего света".