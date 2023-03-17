Геном саранчи оказался в 7 раз длиннее человеческого. Да, такое возможно

Трещотка ширококрылая (Bryodemella tuberculata) - один из самых редких видов, который практически исчез, за исключением небольшого числа популяций на берегах рек в Альпах.

Возможно, адаптация к изменчивым условиям окружающей среды способствовала генетическому разнообразию и привела к исключительным размерам генома, предполагают ученые. “Мы видим, что размер генома не обязательно связан с уровнем сложности организма”.

Но точного ответа, откуда взялся настолько большой геном, ученые дать не могут. Геномы большинства насекомых гораздо меньше. Так, геном плодовой мушки составляет не более одной шестой части генома человека.