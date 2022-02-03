Генпрокуратура проверит повышение цен на ПЦР-тесты COVID-19

Наука и технологии
Вчера в 23:11
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Генпрокуратура проверит повышение цен на ПЦР-тесты COVID-19И не только она
Во время пандемии особенно вырос спрос на ПЦР-тесты, которые требуются во многих местах. Однако за год цена на такие анализы выросла, в среднем, на треть. К счастью, генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
Сообщается, что Генпрокуратура РФ проведет проверки в медицинских учреждениях и частных клинических центрах, чтобы выяснить обоснованность имеющихся цен на ПЦР-тесты на COVID-19, которые увеличилась на треть, по сравнению с данными прошлого года, а именно до 2296 рублей в среднем по стране. Также сотрудники ведомства изучат цены на тест-системы в аптеках.
Но, как говорится “беда не приходит одна”, потому что о необходимости проверить стоимость ПЦР-тестов также заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно его поручению, ФАС до 1 февраля должна проверить обоснованность стоимости диагностического исследования.
Источник: Генеральная прокуратура РФ