Генпрокуратура проверит повышение цен на ПЦР-тесты COVID-19

Сообщается, что Генпрокуратура РФ проведет проверки в медицинских учреждениях и частных клинических центрах, чтобы выяснить обоснованность имеющихся цен на ПЦР-тесты на COVID-19, которые увеличилась на треть, по сравнению с данными прошлого года, а именно до 2296 рублей в среднем по стране. Также сотрудники ведомства изучат цены на тест-системы в аптеках.

Но, как говорится “беда не приходит одна”, потому что о необходимости проверить стоимость ПЦР-тестов также заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно его поручению, ФАС до 1 февраля должна проверить обоснованность стоимости диагностического исследования.