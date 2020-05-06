Генпрокуратура России просит заблокировать видео о связи коронавируса и чипирования

В частности, в них идёт речь о том, что коронавирус якобы является биологическим оружием для чипирования населения и установления глобального контроля. Такие ролики нашли в «Одноклассниках» и на YouTube. Они назывались «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3».

В Генпрокуратуре также отметили, что ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни российское правительство не подтверждают версию об искусственном происхождении коронавируса.

Теперь, скорее всего, Роскомнадзор заблокирует эти видеоролики. Напомним, недавно Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» на «России 1» заявил, будто Билл Гейтс причастен к чипированию людей под видом вакцины от коронавирусной инфекции. Этот выпуск канал в итоге снял с эфира.