Наука и технологии
Опубликовано 14 июня 2026, 18:41
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Генпрокуроры нескольких штатов США начали проверку OpenAI

Компанию попросили предоставить данные
Коалиция генеральных прокуроров американских штатов начала расследование в отношении компании OpenAI. Запрашиваемая информация охватывает широкий круг тем. Представитель OpenAI подтвердил, что компания сотрудничает с проверкой и относится к ней серьезно.
Генпрокуроры нескольких штатов США начали проверку OpenAI

© Ferra.ru

OpenAI остается одним из самых дорогих стартапов в мире. В марте оценка компании достигла 852 миллиардов долларов. На этой неделе компания конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций.

Ранее Флорида подала иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвинив их в игнорировании предупреждений о безопасности. Также поступали иски от частных лиц, связанные с различными негативными последствиями для детей и взрослых.

OpenAI также сообщала о внедрении дополнительных защитных механизмов для несовершеннолетних пользователей.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
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