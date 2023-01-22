Гены могут связывать болезни полости рта и рак

19:49, 22 января 2023
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Гены могут связывать болезни полости рта и ракСвязь эту объяснить трудно
Новое исследование показывает, что те же самые гены, которые влияют на заболевания полости рта, могут быть связаны с определёнными видами рака.
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Учёные изучили группу из более чем 1400 пациентов. Исследователи подтвердили, что вариант гена ERN1 был связан с раком молочной железы и раком кожи.
Пациенты с вариантом гена более чем в два раза чаще имели рак кожи и груди, чем другие. Хотя ещё не ясно, почему ERN1 может быть связан с раком или стоматологическими заболеваниями, но известно, что этот ген играет роль в стрессовых путях в эндоплазматическом ретикулуме.