Гены могут связывать болезни полости рта и рак

Учёные изучили группу из более чем 1400 пациентов. Исследователи подтвердили, что вариант гена ERN1 был связан с раком молочной железы и раком кожи.

Пациенты с вариантом гена более чем в два раза чаще имели рак кожи и груди, чем другие. Хотя ещё не ясно, почему ERN1 может быть связан с раком или стоматологическими заболеваниями, но известно, что этот ген играет роль в стрессовых путях в эндоплазматическом ретикулуме.