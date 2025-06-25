Гены российских полевых мышей оказались индикатором состояния городских парков

Опубликовано 25 июня 2025, 21:371 мин.
Гены российских полевых мышей оказались индикатором состояния городских парковВсё по ним видно
Учёные из Москвы изучили гены полевых мышей, живущих в разных парках города, чтобы понять, как урбанизация влияет на здоровье животных и окружающей среды. Исследование показало, что в парках с более «природным» видом мыши имеют больше разнообразных генов, которые помогают им бороться с паразитами.
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Это связано с тем, что в таких местах больше разных паразитов, и у каждой мыши меньше шансов заразиться одним и тем же заболеванием.
В более урбанизированных парках гены мышей менее разнообразны, но у каждой особи их больше, так как плотность грызунов выше, и вероятность встретить паразита увеличивается.
Полевые мыши оказались отличными индикаторами состояния городской среды, так как они живут почти во всех парках Москвы. Изучая их здоровье, учёные могут следить за распространением заболеваний и помогать улучшать городские территории.