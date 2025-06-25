Гены российских полевых мышей оказались индикатором состояния городских парков

Это связано с тем, что в таких местах больше разных паразитов, и у каждой мыши меньше шансов заразиться одним и тем же заболеванием.

В более урбанизированных парках гены мышей менее разнообразны, но у каждой особи их больше, так как плотность грызунов выше, и вероятность встретить паразита увеличивается.

Полевые мыши оказались отличными индикаторами состояния городской среды, так как они живут почти во всех парках Москвы. Изучая их здоровье, учёные могут следить за распространением заболеваний и помогать улучшать городские территории.