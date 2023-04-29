Гены сотен животных объяснили риски заболеваний человека

Исследование выявило более трех миллионов важных регуляторных элементов в геноме человека, примерно половина из которых была ранее неизвестна. Было установлено, что по меньшей мере 10% генома являются функциональными, что в десять раз больше, чем примерно 1%, который кодирует белки. Сравнив геномы 240 млекопитающих, исследователи смогли выявить области в геноме, которые приводят к тому, что некоторые виды обладают превосходным обонянием или впадают в спячку.

Полученные результаты также имеют важное значение для понимания происхождения болезней. Многие мутации, которые приводят к распространенным заболеваниям, таким как диабет или обсессивно-компульсивное расстройство, находятся вне генов и связаны с генной регуляцией.

Исследование облегчает выявление этих мутаций и понимание того, что происходит.