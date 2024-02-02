Геологи открыли «исходники» первых континентов Земли

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, кора TTG образовалась в результате медленного захоронения, утолщения и плавления коры-предшественницы, которая, вероятно, напоминала океанические плато. Этот внутрикоровый механизм формирования ТТГ опровергает давнюю теорию о том, что архейские ТТГ образовались в первых зонах субдукции Земли и ознаменовали начало тектоники плит.

Результаты исследования имеют большое значение для нашего понимания ранней истории Земли и эволюции континентов нашей планеты. Исследование также имеет потенциальное применение в разведке ресурсов, поскольку кора TTG часто ассоциируется с ценными месторождениями полезных ископаемых.

Выводы исследования основаны на анализе данных о микроэлементах из большой коллекции образцов TTG из архейских кратонных фрагментов, обнаженных по всему миру. Исследователи использовали эти данные для определения определенного набора микроэлементов, которые сохранились от первоначальных магм, создавших кору TTG. Отслеживая эти элементы, исследователи смогли проследить составы расплавов до их первоначального состояния и источника — скорее всего, разновидности габбро.