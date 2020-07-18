Наука и технологии
Сегодня 18:18
Геологи предсказали формирование нового океана в Африке
Но ещё очень нескоро
Геологи предсказали формирование нового океана в Африке. Дело в том, что примерно через 5-10 млн лет тектонические плиты, образующие часть континента, могут разделиться.
Как пишут журналисты, ссылаясь на исследование, в Афарском регионе Эфиопии сомалийская, нубийская и аравийская плиты расходятся друг от друга. Постепенно между ними образуется разрыв, который станет новым океаном.
Учёные заявили, что уже видят, как формируется именно океаническая кора, которая по своему составу и плотности резко отличается от континентальной.
Пока сложно сказать, что заставляет плиты расходиться. Одна из ведущих теорий говорит о том, что во всём виноваты процессы, идущие в мантии. К счастью, учёные могут измерять скорость движения плит с помощью GPS: она может достигать нескольких миллиметров в год.