Геологи предсказали формирование нового океана в Африке

Как пишут журналисты, ссылаясь на исследование, в Афарском регионе Эфиопии сомалийская, нубийская и аравийская плиты расходятся друг от друга. Постепенно между ними образуется разрыв, который станет новым океаном.

Учёные заявили, что уже видят, как формируется именно океаническая кора, которая по своему составу и плотности резко отличается от континентальной.

Пока сложно сказать, что заставляет плиты расходиться. Одна из ведущих теорий говорит о том, что во всём виноваты процессы, идущие в мантии. К счастью, учёные могут измерять скорость движения плит с помощью GPS: она может достигать нескольких миллиметров в год.