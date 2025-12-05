Геоскан и РАН создали первую в стране мультиспектральную SWIR-камеру для дронов

Опубликовано 05 декабря 2025, 18:501 мин.
Геоскан и РАН создали первую в стране мультиспектральную SWIR-камеру для дроновВысоко сижу, далеко гляжу
ГК «Геоскан» совместно с Научно-технологическим центром уникального приборостроения РАН разработали первую отечественную односенсорную мультиспектральную камеру для съемки с беспилотников в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR, 900−1700 нм). Камера позволяет одновременно получать изображения в четырех спектральных интервалах с разрешением 4,8 Мпикс.
© ГК «Геоскан»
Новая система открывает возможности для мониторинга окружающей среды, геологоразведки, оценки состояния растительности, контроля влажности почв и выявления минералогических особенностей пород, пишут СМИ. Камера формирует четыре снимка за один кадр, которые сразу готовы для обработки в специализированном ПО.
Испытания на беспилотнике «Геоскан 201» показали «высокую четкость изображений, низкий уровень шумов и стабильную работу всех каналов». Благодаря электронному глобальному затвору камера устраняет недостатки сканирующих систем. Компактные размеры и масса менее 100 г делают её пригодной для установки даже на небольшие дроны.
В 2026 году «Геоскан» планирует интегрировать камеру в другие модели БАС — Геоскан 401 и 701.