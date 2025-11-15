«Геоскан» запустит образовательные проекты по космосу и дронам в Африке

Кирилл Стариков, руководитель отдела наземных систем малых космических аппаратов «Геоскана», провел для студентов и преподавателей UNISA вводный курс по сбору и обработке данных через СОНИКС. Он же рассказал о других космических проектах компании.

В будущем планируется установка станции СОНИКС в университете и создание лабораторий, где российские и африканские студенты, преподаватели и инженеры смогут обмениваться знаниями и опытом.

СОНИКС — это платформа для объединения наземных станций, которая позволяет учебным заведениям планировать сеансы связи со спутниками, принимать телеметрию и изображения Земли, наблюдать за аппаратами в реальном времени и обмениваться данными с другими участниками сети. Уже 80 станций подключены к сети, 66 комплектов оборудования переданы школам и университетам. В сентябре первая станция была установлена в Китае.