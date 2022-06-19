Европа недовольна: приложениям на iPhone запретили следить за вами. Кроме приложений Apple

В частности, будет рассматриваться ее система прозрачности отслеживания приложений с целью выяснить, являются ли она “препятствием” для сторонних приложений на платформе iOS.

Введенный в апреле 2021 года с выходом iOS 14.5 и iPadOS 14.5, механизм прозрачности отслеживания приложений Apple требует, чтобы все приложения на iPhone и iPad запрашивали согласие пользователя, прежде чем отслеживать его действия. Приложения, которые хотят отслеживать пользователя на основе уникального рекламного идентификатора его устройства, могут делать это только в том случае, если пользователь разрешит это при появлении соответствующего запроса.