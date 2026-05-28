Опубликовано 28 мая 2026, 18:47
Германия и Испания выступили против запрета Huawei в телеком ЕС

Из-за риска ответных мер и роста цен
Евросоюз хочет запретить китайские технологии для сетей 5G из‑за. Однако Германия и Испания высказались в поддержку Huawei. По данным СМИ, эти страны опасаются, что «полный отказ от китайского оборудования ударит по ним самим».
Чиновники из Германии и Испании пояснили: если на уровне ЕС запретить продукцию Huawei, Китай может ввести ответные ограничения. Кроме того, китайские технологии остаются «недорогими и эффективными».

По оценкам, немецким и испанским мобильным операторам потребуется больше трёх лет и от 3,4 до 4,3 миллиарда евро, чтобы просто демонтировать уже установленное китайское оборудование.

В самой Huawei назвали предложение о полном выводе китайских поставщиков из инфраструктуры Евросоюза «нарушением принципов справедливости».

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
