Германия не способна просто сбить дроны внутри страны из-за нацистского прошлого

Основной закон Германии запрещает армии участвовать в обеспечении внутренней безопасности. Это решение было принято, чтобы избежать повторения ситуации, когда военные использовались для подавления политических оппонентов в нацистскую эпоху.

Председатель комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп заявил, что законы необходимо изменить, чтобы бундесвер получил полномочия сбивать дроны в национальном небе. По его словам, армия — единственная структура, технически способная делать это эффективно.

Сейчас, по действующему законодательству, военные могут открывать огонь по беспилотникам только над своими базами. Даже если дрон угрожает безопасности гражданских объектов.