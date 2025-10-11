Германия не способна просто сбить дроны внутри страны из-за нацистского прошлого

Опубликовано 11 октября 2025, 13:301 мин.
Германия не способна просто сбить дроны внутри страны из-за нацистского прошлогоСтарые ограничения
Вооружённые силы Германии не имеют права сбивать беспилотники в воздушном пространстве страны, отмечает Лента.ру со ссылкой на материал Politico. Это связано с конституционными ограничениями, введёнными после Второй мировой войны, чтобы предотвратить возможное злоупотребление военной силой внутри страны.
Основной закон Германии запрещает армии участвовать в обеспечении внутренней безопасности. Это решение было принято, чтобы избежать повторения ситуации, когда военные использовались для подавления политических оппонентов в нацистскую эпоху.
Председатель комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп заявил, что законы необходимо изменить, чтобы бундесвер получил полномочия сбивать дроны в национальном небе. По его словам, армия — единственная структура, технически способная делать это эффективно.
Сейчас, по действующему законодательству, военные могут открывать огонь по беспилотникам только над своими базами. Даже если дрон угрожает безопасности гражданских объектов.