Германия оставит свои угольные электростанции в режиме ожидания еще на зиму

Однако перебои с поставками российского газа после конфликта на Украине привели к тому, что в прошлом году было принято экстренное решение о сохранении угольных станций в рабочем состоянии. Теперь эта мера продлена на предстоящую зиму, что позволит сохранить 1,9 гигаватт (ГВт) буроугольных мощностей наряду с существующими 45 ГВт угольных электростанций.

Основное назначение этих буроугольных станций - снижение пикового спроса на газ и стабилизация цен. Хотя этот шаг имеет экономические преимущества, он также вызывает озабоченность экологов, поскольку бурый уголь вносит значительный вклад в загрязнение климата. Правительство планирует провести оценку дополнительных выбросов углекислого газа в результате поддержания угольных станций в режиме ожидания, которые, по оценкам, составят от 2,5 до 5,6 тонн CO2.