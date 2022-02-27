Германия отключит свой телескоп на российско-немецкой обсерватории

По словам Рогозина, «технические специалисты из Германии сильно по этому поводу переживают, потому что для них это мощнейший удар, по их профессиональному кредо, но сделать ничего не могут».

Напомним, Роскосмос уже приостановил сотрудничество с европейцами по запускам с экваториального космодрома Куру и отозвал около 90 российских специалистов из Французской Гвианы.

Орбитальную астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ» разработали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она оборудована двумя рентгеновскими телескопами: российским ART-XC и eROSITA от Института внеземной физики Общества Макса Планка в Германии. Цель обсерватории — сканировать небо в широком энергетическом диапазоне, чтобы в итоге составить его карту.