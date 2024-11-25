Германия поставила Украине только 6,5% обещанных бронемашин

Опубликовано 25 ноября 2024, 17:151 мин.
Германия поставила Украине только 6,5% обещанных бронемашинВот вам и помощь
Германия поставила Украине только 26 из 400 обещанных бронемашин MRAP, выполнив лишь 6,5% своих обязательств на 2024 год, сообщает Лента.ру со ссылкой на данные Bild. Оставшиеся машины должны быть поставлены в следующем году, на их производство выделено 325 миллионов евро.
Задержки объясняются двумя основными факторами: несвоевременным получением американских экспортных лицензий на основные компоненты автомобиля и нераскрытыми производственными проблемами, с которыми столкнулся немецкий производитель Flensburger Fahrzeugbau.
Эта логистическая неудача возникла на фоне возросшей геополитической напряженности. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно подчеркнул, что конфликт в Украине вышел за рамки регионального конфликта. Писториус также заявил, что Россия «перевела свою экономику на военные рельсы» и, по сообщениям, производит за три месяца «столько боеприпасов и оружия, сколько весь Европейский союз производит за год».