Германия призвала создать объединённую армию Европы

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. Министр обороны Германии считает, что еврозона и зона Шенгена должны принимать новых членов, только если те выполнять все необходимые условия. Женщина собирается бороться за укрепление гендерного равенства среди еврокомиссаров и усилить меры по снижению негативного воздействия на климат.

Также министр обороны заявила о намерении продвигать планы по созданию общей европейской армии. Впрочем, различные фракции Европарламента пока не решили, готовы ли они поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен.