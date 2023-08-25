Германия ради конкуренции с Китаем удвоит финансирование ИИ

В ближайшие два года страна планирует увеличить финансирование в два раза - почти до миллиарда евро, чтобы «укрепить свой потенциал в области ИИ и стимулировать экономический рост».

В частности, планируется создать 150 новых университетских лабораторий для исследований в области ИИ, расширить центры обработки данных и сделать сложные массивы открытых данных более доступными для использования ИИ.

Хотя по сравнению с американскими расходами в размере 3,3 млрд. долл. в 2022 г объем финансирования может показаться скромным, Германия надеется, что ее акцент на «объяснимом, надежном и прозрачном ИИ в сочетании с атмосферой сотрудничества в рамках Европейского союза» привлечет новых игроков и будет способствовать развитию инноваций.