Германия разрешила производить оружие на Украине концерну Rheinmetall

Целью сотрудничества является «укрепление оборонного сектора Украины, усиление национальной безопасности и создание совместного оборонного технологического потенциала на территории Украины», сообщает компания.

Партнерство предусматривает передачу технологий, создание добавленной стоимости на местном рынке и оперативную поставку военной техники из Германии.

На начальном этапе основное внимание будет уделено обслуживанию и ремонту техники, переданной Украине. На последующих этапах возможно совместное производство отдельных видов продукции Rheinmetall в стране, а также совместная разработка украинскими и немецкими специалистами военных систем.