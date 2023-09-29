Германия разрешила производить оружие на Украине концерну Rheinmetall

Германия разрешила производить оружие на Украине концерну RheinmetallНо пока основное внимание будет уделено обслуживанию и ремонту техники
Антимонопольное ведомство Германии одобрило создание совместного предприятия между Rheinmetall Landsysteme GmbH и украинским государственным концерном Укроборонпром. Совместное предприятие, расположенное в Киеве, будет заниматься обслуживанием, ремонтом, сборкой, производством и разработкой военной техники.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Целью сотрудничества является «укрепление оборонного сектора Украины, усиление национальной безопасности и создание совместного оборонного технологического потенциала на территории Украины», сообщает компания.
Партнерство предусматривает передачу технологий, создание добавленной стоимости на местном рынке и оперативную поставку военной техники из Германии.
На начальном этапе основное внимание будет уделено обслуживанию и ремонту техники, переданной Украине. На последующих этапах возможно совместное производство отдельных видов продукции Rheinmetall в стране, а также совместная разработка украинскими и немецкими специалистами военных систем.