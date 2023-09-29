Германия решила купить системы ПРО из-за «страха» перед Россией

Германия решила купить системы ПРО из-за «страха» перед РоссиейСистемы поставит Израиль
Германия и Израиль подписали соглашение, в соответствии с которым Берлин намерен приобрести противоракетный комплекс Arrow-3 на фоне опасений по поводу потенциальных угроз со стороны России, сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Focus.
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Авторы статьи отмечают, что данная закупка систем ПРО является ответом на СВО. Германия намерена использовать Arrow-3 для защиты себя и союзников по НАТО от возможных ударов ракет средней дальности.
Эта сделка должна стать крупнейшей в истории Израиля продажей оружия, оцениваемой примерно в 4 млрд евро. Закупка Arrow-3 является частью реализации европейской инициативы Европейский небесный щит, которая была выдвинута в октябре 2022 года, когда 15 европейских стран - членов НАТО подписали декларацию о создании системы противоракетной обороны. Она предназначена для противодействия баллистическим ракетам, крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам.