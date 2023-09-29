Германия решила купить системы ПРО из-за «страха» перед Россией

Авторы статьи отмечают, что данная закупка систем ПРО является ответом на СВО. Германия намерена использовать Arrow-3 для защиты себя и союзников по НАТО от возможных ударов ракет средней дальности.

Эта сделка должна стать крупнейшей в истории Израиля продажей оружия, оцениваемой примерно в 4 млрд евро. Закупка Arrow-3 является частью реализации европейской инициативы Европейский небесный щит, которая была выдвинута в октябре 2022 года, когда 15 европейских стран - членов НАТО подписали декларацию о создании системы противоракетной обороны. Она предназначена для противодействия баллистическим ракетам, крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам.