Германия решила вкладывать 1 млрд евро ежегодно в создание бункеров и убежищ

Бергеггер подчеркивает, что безопасность больше нельзя воспринимать как должное, и что для защиты населения Германии необходимы совместные усилия федерального правительства и местных властей. Одним из ключевых направлений этой инициативы станет строительство подземных убежищ.

Во время холодной войны в Германии было около 2 000 крупных убежищ, но с тех пор их число сократилось до 600, рассчитанных на 500 000 человек. Считается, что этого недостаточно для защиты всего населения, поэтому необходимы значительные инвестиции в строительство новых убежищ.

Ожидается, что ежегодные инвестиции в размере 1 миллиарда евро пойдут на строительство и обслуживание убежищ, а также на обучение персонала и закупку материалов.