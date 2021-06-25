Германия решилась на рекордные денежные вливания в армию и военную технику

Наука и технологии
Сегодня в 20:08
Германия решилась на рекордные денежные вливания в армию и военную техникуБольше, чем в 2021 году
Комитет по бюджету Бундестага одобрил оборонный бюджет на 2022 год, и он оказался рекордным.
Как пишет «Военное обозрение», военные расходы Германии в 2022 году превысят уровень текущего года. А его до этого тоже называли рекордным. Бундестаг одобрил сумму в примерно 50 млрд евро. Также были апробированы около 30 высокобюджетных совместных программ по разработке новейших систем вооружения с участием других стран НАТО.
Среди проектов, например, есть система воздушного боя FCAS. Она должна заменить боевые самолёты Eurofighter Typhoon. Система позволит истребителю действовать совместно с роем дронов разнообразного назначения.
Ранее Вооружённые силы Германии заявили, что новая дальнобойная ракета немецких самолётов позволила им выйти на новый уровень боевой эффективности.