Наука и технологии
17:00, 02 сентября 2023
1 мин.

Германия в 2023 году потратит 206 млрд евро на киберпреступления

Потому что границы между странами и компаниями стираются

По данным исследования, проведенного немецкой ассоциацией Bitkom, в 2023 году кражи цифровых данных, промышленный шпионаж и кибератаки обойдутся Германии в 206 млрд евро.

Германия в 2023 году потратит 206 млрд евро на киберпреступления

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Это уже третий год подряд, когда потери страны превышают 200 млрд евро, В исследовании приняли участие более 1000 компаний, и выяснилось, что около трех четвертей из них подвергались цифровым атакам в течение последнего года. Хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 84%, он по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность.

Президент Bitkom Ральф Винтергерст отметил, что границы между организованной преступностью и государственными структурами стираются, что делает экономику, в том числе и Германии, привлекательной мишенью для «преступников и враждебных государств».

Новости партнеров
Новости партнеров