Германия в 2023 году потратит 206 млрд евро на киберпреступления

Это уже третий год подряд, когда потери страны превышают 200 млрд евро, В исследовании приняли участие более 1000 компаний, и выяснилось, что около трех четвертей из них подвергались цифровым атакам в течение последнего года. Хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 84%, он по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность.

Президент Bitkom Ральф Винтергерст отметил, что границы между организованной преступностью и государственными структурами стираются, что делает экономику, в том числе и Германии, привлекательной мишенью для «преступников и враждебных государств».