Германия в 2023 году потратит 206 млрд евро на киберпреступления

Германия в 2023 году потратит 206 млрд евро на киберпреступленияПотому что границы между странами и компаниями стираются
По данным исследования, проведенного немецкой ассоциацией Bitkom, в 2023 году кражи цифровых данных, промышленный шпионаж и кибератаки обойдутся Германии в 206 млрд евро.
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Это уже третий год подряд, когда потери страны превышают 200 млрд евро, В исследовании приняли участие более 1000 компаний, и выяснилось, что около трех четвертей из них подвергались цифровым атакам в течение последнего года. Хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 84%, он по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность.
Президент Bitkom Ральф Винтергерст отметил, что границы между организованной преступностью и государственными структурами стираются, что делает экономику, в том числе и Германии, привлекательной мишенью для «преступников и враждебных государств».