Германия вооружит свои истребители новейшей ракетой «Метеор»

Лётными испытаниями занималось 74-е тактическое крыло Люфтваффе на авиабазе Нойберг в Баварии. Во время них истребитель Eurofighter совершал полёты с ракетами Meteor на борту. Одновременно с этим ВВС собирали оперативные данные для определения лётных характеристик истребителей при транспортировке ракет. Теперь Meteor надо будет проверить в стрельбах.

Ракету создала европейская оборонная компания MBDA. Помимо неё в арсенал Eurofighter будут входить ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120 и ракеты малой дальности с инфракрасной системой наведения IRIS-T.

Что касается Meteor, то её максимальная дальность равна 200 километрам.