Германия заканчивает свою «ядерную эру», закрывая три последние станции

В 1970-х годах в Германии возникло мощное антиядерное движение, которое привело к появлению Партии зеленых, входящей сегодня в правящую коалицию. Несмотря на призывы в последнюю минуту сохранить АЭС в рабочем состоянии в условиях энергетического кризиса, правительство Германии осталось непреклонным.

Страна планирует заменить примерно 6% электроэнергии, вырабатываемой тремя атомными станциями, возобновляемыми источниками, газом и углем. Однако критики утверждают, что отключение этого источника энергии нерационально.

Все что осталось Германии – решить, что делать со смертельно опасными радиоактивными отходами высокого уровня, которые могут оставаться опасными в течение сотен тысяч лет.