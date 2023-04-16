Германия заканчивает свою «ядерную эру», закрывая три последние станции

Германия заканчивает свою «ядерную эру», закрывая три последние станцииДальше только утилизация
Германия закрыла три последние атомные электростанции, положив конец своей «ядерной эре», длившейся более шести десятилетий. План постепенного отказа от ядерной энергии был принят более 20 лет назад.
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В 1970-х годах в Германии возникло мощное антиядерное движение, которое привело к появлению Партии зеленых, входящей сегодня в правящую коалицию. Несмотря на призывы в последнюю минуту сохранить АЭС в рабочем состоянии в условиях энергетического кризиса, правительство Германии осталось непреклонным.
Страна планирует заменить примерно 6% электроэнергии, вырабатываемой тремя атомными станциями, возобновляемыми источниками, газом и углем. Однако критики утверждают, что отключение этого источника энергии нерационально.
Все что осталось Германии – решить, что делать со смертельно опасными радиоактивными отходами высокого уровня, которые могут оставаться опасными в течение сотен тысяч лет.