Герпес назвали причиной диабета

В новом исследовании была поставлена цель выяснить, существуют ли какие-либо ассоциации между латентными герпесвирусными инфекциями и развитием преддиабета - метаболического состояния, которое часто предшествует возникновению диабета 2 типа. Для этого исследователи проанализировали данные долгосрочного медицинского исследования, в котором участвовали несколько тысяч человек в течение семи лет.

Присутствие семи герпесвирусов отслеживалось на исходном уровне, а затем биомаркеры диабета измерялись при последующем наблюдении через несколько лет. Было обнаружено, что за почти семь лет наблюдения у 360 человек развились признаки преддиабета. Среди тех, у кого развился преддиабет, часто обнаруживалась инфекция двумя герпесвирусами: вирусом простого герпеса 2 (HSV-2) и цитомегаловирусом (CMV).

Наиболее сильную ассоциацию вызвал HSV-2: вероятность развития преддиабета у инфицированных была на 59 процентов выше. В то время как вероятность развития преддиабета у инфицированных CMV была на 33 процента выше.

Исследователи четко заявляют, что их нынешний результат является лишь предварительной наблюдательной ассоциацией. Однако эти новые результаты дают основания полагать, что некоторые типы герпесвирусов могут играть определенную роль.

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