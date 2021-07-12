ГЭС в США полностью переключилась на добычу криптовалюты

В 1980-х годах гидроэлектростанцию хотели закрыть, но компания Albany Engineering Corp арендовала её на 40 лет при условии, что компания National Grid будет покупать электроэнергию. Позже National Grid попыталась отказаться от сделки, впрочем конфликт был потом урегулирован.

В 2021 году Albany Engineering всё же начала использовать вырабатываемое электричество. Когда компания продавала его National Grid, она получала около трёх центов за киловатт-час. Теперь же Albany Engineering зарабатывает в три раза больше на майнинге биткойна. Для питания фермы используется в основном оригинальное оборудование 1897 года выпуска.