Getty Images создала «социально ответственный» ИИ, который вознаграждает художников

В отличие от некоторых моделей ИИ, он обучается исключительно на изображениях, принадлежащих Getty. Такой подход гарантирует, что инструмент искусственного интеллекта не сможет создавать интеллектуальную собственность третьих лиц или дипфейки, поскольку в нем отсутствуют ссылки на внешний контент.

Цель инструмента Getty - предоставить клиентам ИИ-генератор, не несущий рисков, связанных с авторским правом. В случае возникновения каких-либо юридических проблем, связанных с изображениями, созданными искусственным интеллектом с помощью инструмента Getty, компания обязалась покрыть судебные издержки клиентов. Для вознаграждения авторов за их вклад в создание обучающих данных Getty использует фиксированную модель, учитывающую долю обучающего набора, представленную контентом того или иного художника, и его эффективность при лицензировании.

Getty Images будет постоянно следить за тем, как клиенты используют инструмент искусственного интеллекта, и соответствующим образом адаптировать свои методы вознаграждения авторов.