ГИБДД будет вычислять наркоманов по слюне

О планах госавтоинспекции журналистам рассказал её глава. По его словам, ГИБДД уже показывала в «Сколково» первые приборы, способные через слюну обнаружить факт употребления наркотических веществ. Если инспектор поймает водителя в состоянии наркотического опьянения, то будет обязан пресечь дальнейшее движение его транспортного средства.

Глава ГИБДД сообщил, что за 2018 год инспекции удалось выявить более 240 тысяч административных правонарушений, которые были связаны с вождением в нетрезвом виде. Каждое восьмое из правонарушений было совершено водителями повторно. Не уточняется, речь идёт об алкогольном или наркотическом опьянении.