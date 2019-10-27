Гибель пчёл назвали угрозой человечеству

Учёный рассказал, что пчёлы сыграли важную роль в разнообразии жизни на Земле. Появление этих насекомых совпадает с распространением покрытосеменных растений. А они необходимы в том числе и для человека.

«Без них (прим. пчёл) нам пришлось бы кардинально изменить наши пищевые привычки. Нет пчел — нет цветов, нет фруктов, нет овощей», — заявил учёный.

Согласно данным «Гринписа», от 60% до 90% всех растений, употребляемых людьми, нуждаются в опылении насекомыми. В этот список входят и фрукты, и овощи, и семена и орехи. То есть с сокращением численности пчёл пострадает разнообразие важных для человека культур.