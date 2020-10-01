Гибкий iPhone сможет сам «залечивать» повреждения экрана

В новом патенте описаны как способ минимизировать риск повреждения экрана, так и способ «излечить» его. Apple предлагает использовать и гибкие, и жёсткие области в дисплее, а также технологию, которую называет «самовосстановление».

Как пишет компания, экран можно покрыть специальным самовосстанавливающимся слоем. Этот слой мог бы состоять из эластомера. Так называют полимеры, обладающие высокоэластичными свойствами и вязкостью. Эластомер можно растянуть, но он вернётся потом в свою первоначальную форму. Apple предполагает, что этот процесс может быть ускорен при помощи воздействия света, тепла, электрического тока или другого раздражителя.