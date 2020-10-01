Наука и технологии
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Гибкий iPhone сможет сам «залечивать» повреждения экрана
Будущее уже здесь
Если верить источникам, Apple работает над гибким смартфоном уже пять лет. За это время компания придумала много способов улучшить устройство. Теперь Apple запатентовала метод, благодаря которому iPhone сможет сам «залечивать» повреждения экрана.
В новом патенте описаны как способ минимизировать риск повреждения экрана, так и способ «излечить» его. Apple предлагает использовать и гибкие, и жёсткие области в дисплее, а также технологию, которую называет «самовосстановление».
Как пишет компания, экран можно покрыть специальным самовосстанавливающимся слоем. Этот слой мог бы состоять из эластомера. Так называют полимеры, обладающие высокоэластичными свойствами и вязкостью. Эластомер можно растянуть, но он вернётся потом в свою первоначальную форму. Apple предполагает, что этот процесс может быть ускорен при помощи воздействия света, тепла, электрического тока или другого раздражителя.