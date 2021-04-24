Гибкий смартфон Xiaomi побил собственный рекорд по складываниям

Трансляция недельной длительности проходит на аккаунте главы Xiaomi Лэя Цзюня в WeChat. Xiaomi Mi Mix Fold складывают каждые 1,6 секунды 24 часа в сутки.

Сообщается, что устройство выдержало складывание и раскладывание 400 тысяч раз. То есть тест проходил 5 дней подряд, если считать, что итерации совершались каждую 1,6 секунды. Это внушительный результат. Никто при реальном пользовании смартфоном не будет сгибать его каждые 1,6 секунды. А даже если раскладывать Xiaomi Mi Mix Fold по 100 раз в день, его запаса прочности всё равно хватит на 10 лет.