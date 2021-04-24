Наука и технологии
Сегодня в 16:26
Гибкий смартфон Xiaomi побил собственный рекорд по складываниям
400 тысяч складываний!
Недавно Xiaomi запустила онлайн-трансляцию, во время которой складывала и раскладывала свой первый смартфон с гибким экраном Mi Mix Fold. 20 апреля стало известно, что устройство протестировали сгибом 200 тысяч раз подряд. Теперь же сообщается об удвоении этой цифры.
Трансляция недельной длительности проходит на аккаунте главы Xiaomi Лэя Цзюня в WeChat. Xiaomi Mi Mix Fold складывают каждые 1,6 секунды 24 часа в сутки.
Сообщается, что устройство выдержало складывание и раскладывание 400 тысяч раз. То есть тест проходил 5 дней подряд, если считать, что итерации совершались каждую 1,6 секунды. Это внушительный результат. Никто при реальном пользовании смартфоном не будет сгибать его каждые 1,6 секунды. А даже если раскладывать Xiaomi Mi Mix Fold по 100 раз в день, его запаса прочности всё равно хватит на 10 лет.