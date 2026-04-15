“Гифка” со сценой из “Друзей” «съела» 377 гигабайт и сломала резервное копирование сайта

Опубликовано 15 апреля 2026, 11:181 мин.
“Гифка” со сценой из “Друзей” «съела» 377 гигабайт и сломала резервное копирование сайтаРазрослась
Небольшой GIF-файл (всего на 1,6 мегабайта) с прыгающей Дженнифер Энистон вызвала проблемы у одного крупного сайта. Из-за особенностей работы системы она скопировалась 246 173 раза и заняла 377 гигабайт.
© Warner Bros. Pictures
Проблема возникла у Discourse — популярной системе для создания форумов и чатов. Функция резервного копирования на случай непредвиденных обстоятельств создавала новую копию файла при каждом её переносе из одного места в другое. А так как пользователям эта гифка особенно понравилась, её пересылали часто.
Когда совокупный вес копий достиг критических значений создание бэкапов сломалось: файловая система Linux просто не справилась с таким количеством повторяющихся файлов.
Исправить проблему всё же удалось. Если интересно – как, милости просим в источнике по ссылке ниже, либо этой.