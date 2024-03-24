Гиганта центров обработки данных Equinix обвинили в мошенничестве

В своем отчете Hindenburg обвиняет Equinix в завышении скорректированных средств от операций (AFFO), ключевого показателя прибыльности для REIT, более чем на 22% только в 2023 году. Они утверждают, что эта манипуляция обусловлена неправильной классификацией рутинных расходов на техническое обслуживание как «капитальных затрат на рост» (CapEx). Такая тактика якобы позволяет Equinix показывать более низкие эксплуатационные расходы и более высокую рентабельность, что приводит к завышенным бонусам руководителей.

Hindenburg приводит интервью с бывшими сотрудниками, которые подробно рассказывают о том, как рутинная замена оборудования, например батарей и лампочек, была обозначена как расходы на «рост». Эта стратегия, говорится в отчете, увеличила отчетный показатель AFFO компании Equinix и обогатила руководителей за счет премий по акциям. По их оценкам, эти манипуляции привели к увеличению показателя AFFO на 3 миллиарда долларов с 2015 года.

Другие обвинения связаны с тем, что Equinix потенциально завышает энергопотребление в своих дата-центрах. Хотя Equinix сообщает о коэффициенте использования 79%, основываясь на площади шкафов, Hindenburg считает, что этот показатель вводит в заблуждение и что мощности могут быть перепроданы на 175%. Они также указывают на опасения по поводу стратегии Equinix в области облачных вычислений, предполагая, что их решение «xScale» вносит минимальный вклад в их доход.

Компания Equinix признала факт публикации отчета и заявила, что изучает претензии. Они по-прежнему уверены в своей бизнес-модели и ее значимости для клиентов. Однако на курсе акций компании это пока не отразилось.