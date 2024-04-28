Гиганта в области кибербезопасности Darktrace купили за 5 миллиардов долларов

Предложение в размере $ 7,75 за акцию представлял собой первоначально 44-процентную премию к средней цене Darktrace за последние три месяца. Однако по сравнению с недавним ростом стоимости акций премия сократилась до 20%.

Основанная в 2013 году, Darktrace использует искусственный интеллект для обнаружения киберугроз, таких как утечки данных и другие типы атак. Компания может похвастаться такими клиентами, как Airbus, Allianz и Las Vegas.

Darktrace вышла на биржу в 2021 году, взяв многообещающий старт. После привлечения значительного венчурного финансирования и достижения частной оценки в 1,65 миллиарда долларов, ее публичный дебют был оценен в 2,4 миллиарда долларов. Тем не менее, цена на акции компании испытала «американские горки», достигнув исторического максимума, за которым последовало значительное падение.

Сделка подлежит одобрению акционерами и, как ожидается, будет завершена к концу 2024 года.