Гигантские космические структуры бросили вызов фундаментальным законам Вселенной

Гигантские космические структуры бросили вызов фундаментальным законам ВселеннойСтавя их под сомнение
Ученые из Трентского университета и Трентского института фундаментальной физики наткнулись на космическую загадку, которая может разрушить наше представление о расширяющейся Вселенной. Их новаторское исследование показало, что колоссальное суперкластерное скопление Ланиакея, включающее наш Млечный Путь, нарушает измерения постоянной Хаббла, что намекает на потенциально новую физику.
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Преобладающая космологическая модель, ΛCDM, подвергается тщательному анализу, поскольку гравитационные эффекты Ланиакеи искажают оценки расстояний на 2-3%, усиливая напряженность Хаббла.
Этот неожиданный поворот поднимает вопросы о самой структуре Вселенной, ставя под сомнение предположения об однородности и изотропии.
Воздействие Ланиакея может иметь более обыденное происхождение, а неизведанные космические пустоты за пределами суперкластера могут помочь примирить противоречия Хаббла.
Пока астрономы отправляются на поиски космических карт, космос хранит свои секреты, побуждая человечество переосмыслить глубокие тайны космоса.