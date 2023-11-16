Гигантские космические структуры бросили вызов фундаментальным законам Вселенной

Преобладающая космологическая модель, ΛCDM, подвергается тщательному анализу, поскольку гравитационные эффекты Ланиакеи искажают оценки расстояний на 2-3%, усиливая напряженность Хаббла.

Этот неожиданный поворот поднимает вопросы о самой структуре Вселенной, ставя под сомнение предположения об однородности и изотропии.

Воздействие Ланиакея может иметь более обыденное происхождение, а неизведанные космические пустоты за пределами суперкластера могут помочь примирить противоречия Хаббла.

Пока астрономы отправляются на поиски космических карт, космос хранит свои секреты, побуждая человечество переосмыслить глубокие тайны космоса.