Наука и технологии
16:30, 16 ноября 2023
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Гигантские космические структуры бросили вызов фундаментальным законам Вселенной

Ставя их под сомнение

Ученые из Трентского университета и Трентского института фундаментальной физики наткнулись на космическую загадку, которая может разрушить наше представление о расширяющейся Вселенной. Их новаторское исследование показало, что колоссальное суперкластерное скопление Ланиакея, включающее наш Млечный Путь, нарушает измерения постоянной Хаббла, что намекает на потенциально новую физику.

Гигантские космические структуры бросили вызов фундаментальным законам Вселенной

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Преобладающая космологическая модель, ΛCDM, подвергается тщательному анализу, поскольку гравитационные эффекты Ланиакеи искажают оценки расстояний на 2-3%, усиливая напряженность Хаббла.

Этот неожиданный поворот поднимает вопросы о самой структуре Вселенной, ставя под сомнение предположения об однородности и изотропии.

Воздействие Ланиакея может иметь более обыденное происхождение, а неизведанные космические пустоты за пределами суперкластера могут помочь примирить противоречия Хаббла.

Пока астрономы отправляются на поиски космических карт, космос хранит свои секреты, побуждая человечество переосмыслить глубокие тайны космоса.

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